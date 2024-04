Affair manda recado para Alane após sister deixar o BBB 24: 'Beijo na boca'

Dentro do BBB 24, Alane falou algumas vezes sobre um affair fora do reality, inclusive, ela até mostrou um anel de compromisso que ganhou antes de entrar no programa. Claro que a internet foi atrás dessa pessoa.

Porém, no Bate-Papo BBB, durante a madrugada dessa segunda-feira (15), o Brasil inteiro conheceu o par da paraense. Um recado do cantor Denis Pinhoti foi lido pelos apresentadores Thais Fersoza e Ed Gama.

"Eu não falei nome em momento algum, como isso aconteceu?", disse a paraense surpresa ao perceber que todos já sabem quem é o seu affair.

"Foi tudo lindo! Representou, cantou, dançou, jogou. Só viva e comemore as coisas boas", era o recado mandado por Denis.

Depois ela contou detalhes sobre esse affair: "Eu estava super apaixonada mesmo".

A bailarina revelou ter se apaixonado pelo cantor Denis Pinhoti um mês antes de ser confinada: "Denis, obrigada por todo seu carinho, eu espero que a gente possa se encontrar. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Beijo na sua boca".

Já nos bastidores, o Gshow mostrou um vídeo enviado pelo cantor para Alane.

"Eu estou muito feliz por você e passando pra dizer que sua trajetória foi linda! Você dançou, cantou, jogou, defendeu seus aliados do 'jeitinho Alane' de ser, na maior postura. Você representou o balé, o Norte, Belém do Pará. Mostrou para todo mundo o que é tacacá, tucupi, quem é a Yara. Foi lindo demais", disse o cantor.

O artista ainda disse que ficou ligada na trajetória da sister no programa: "Eu acompanhei, torci, vibrei, fiquei felizão aqui por você. Você sabe que eu sempre te desejei as melhores energias. A gente já trocou. E eu estou continuando assim. Vibro só coisas boas. Uma boa volta ao mundo real, à vida real".

"Saudades de você, saudades da sua felicidade, do seu sorriso. Tudo vai dar certo. Você vai mostrar para todo mundo quem é Alane Dias", declarou.

Denis Pinhoti é cantor da banda Fun7.