Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciam separação após quase dez anos juntos

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se separaram após oito anos de casamento. A notícia começou a circular nas redes sociais, neste segunda-feira (29), depois do ator realizar uma publicação parabenizando Sophie pelo aniversário de 35 anos. De maneira nostálgica, Daniel parecia se despedir da vida ao lado da atriz. “Comemore seu dia com toda felicidade e muito amor. Continue sempre essa pessoa maravilhosa, com esse brilho bonito no olho e o coração gigante. Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante”, disse na legenda.

Veja a publicação:

Ainda na publicação, Daniel falou sobre como Sophie foi uma “mãe extraordinária” para Otto, o filho do ex-casal de oito anos. “Aprendi a ser um pai melhor, vendo a mãe que você é. Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos pra vida e pro mundo… você merece seus sonhos”, completou o ator.

Em nota à Quem, a assessoria de imprensa de Sophie afirmou que o casal não vai dar detalhes sobre o que motivou o fim do relacionamento. Daniel e a atriz começaram a namorar em 2014, quando gravaram a novela O Rebu. Na época, o elenco precisou viajar para a Argentina e os dois foram flagrados em clima de romance, e desde então, assumiram um namoro. O casamento do ex-casal veio depois anos depois.

Daniel também é pai dos adolescentes Raul, de 16, e Moisés, de 13, ambos do casamento que teve com a atriz Vanessa Giácomo, de quem se separou em 2012.

Atriz tem relação com o Pará

Sophie, que está no ar como Eliana em Renascer, é uma atriz teuto-brasileira. Filha do cabeleireiro paraense José Mário da Silva, sempre destaca o amor pelo Estado. Um dos desejos da atriz é trazer o filho, Otto, para conhecer o Pará.