Renascer: Eliana é expulsa da fazenda após ofender Teca

Na novela “Renascer”, Eliana (Sophie Charlotte) não desiste de pegar sua parte na herança de José Venâncio (Rodrigo Simas). A dondoca, após dizer a José Inocêncio (Marcos Palmeira) que Buba (Gabriela Medeiros) não está grávida, é colocada frente a frente com Teca (Lívia Silva) - a mãe do suposto filho do publicitário.

Inocêncio decide reunir toda a família para falar o que pensa de toda a situação. Buba e Eliana também são convocadas. “Uma menina de rua, como essa pobre coitada que Buba e José Venâncio acolheram, às vezes é capaz de vender o corpo por um prato de comida”, fala o fazendeiro.

Eliana questiona o que ele está falando e o coronel diz estar citando as injustiças do mundo. “E como o senhor prefere fazer pra me passar as terras? Abrimos o inventário juntos ou brigamos na justiça?”, questiona a dondoca. “Quem lhe disse que eu vou lhe dar aquelas terras?”, retruca Inocêncio.

Nesse momento, o fazendeiro revela que Teca está esperando um filho de Venâncio e que ele, de fato, está esperando por um neto. Eliana, por outro lado, não acha essa história aceitável. “Tem que ser muito inocente pra acreditar que Venâncio ia deitar com uma mendiga”, dispara Eliana.

José Inocêncio não gosta do que ouve. “Se a senhora não tem o devido respeito, ponha-se daqui pra fora”, ordena. Ritinha (Mell Muzzillo) se sente vingada e se oferece para arrumar a mala de Eliana, mas o coronel afirma que ela não é empregada da ex de Venâncio. “Apanhe o jipe, leva essa moça até Ilhéus e compre uma passagem de volta pra ela pros quintos dos infernos”, fala Inocêncio a João Pedro (Juan Paiva).

“Tem gente que nasceu pra ser feito de trouxa”, rebate Eliana. Em seguida, ela sai para arrumar a mala.

