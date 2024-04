Renascer: José Venâncio morre em tocaia

Em “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) se despede de mais um familiar: José Venâncio (Rodrigo Simas). O publicitário morrerá em tocaia de Egídio (Vladimir Brichta) e seu irmão mais novo, João Pedro (Juan Paiva), será testemunha do assassinato. João Augusto (Renan Monteiro) é quem atesta a morte do irmão.

Após ser expulso de casa por Buba (Gabriela Medeiros), Venâncio vai para a fazenda, mas não conta a verdade ao pai. Ainda sustentando a mentira, ele resolve voltar para o Rio de Janeiro para resolver a sua vida. João Pedro, enquanto o leva para Ilhéus, diz que pensava que o irmão tomaria conta das roças. “Vou tomar conta da minha vida, mano, e já é muito! Das minhas roças, tome conta você! Agora eu vejo que é painho quem tinha razão. Essa terra, essa vida não é pra mim! Eu não nasci pra ser um Inocêncio”, explica.

No meio do caminho, os irmãos se assustam com um barulho de tiro. Inácia (Edvana Carvalho) ouve e abre os olhos, no mesmo instante em que a chama da vela se apaga. “Isso não pode tá acontecendo de novo”, fala.

José Venâncio (Rodrigo Simas) olha para o irmão com carinho pouco antes de ser morto (Reprodução / Globo)

“O que é que foi isso, meu Deus?!”, questiona João Pedro ao dominar o carro. Ao virar para José Venâncio, ele o vê ensaguentado. “Eu acho, eu acho que me pegaram”, afirma o publicitário. Com dificuldade, João Pedro entra com o irmão nos braços e Deocleciano (Jackson Antunes) e Zinha (Samantha Jones) se aproximam.

O caçula de José Inocêncio pede que Zinha chame José Augusto, que é médico. “Chame mainha, João. Chame ela. Chame mainha pra ela vim me buscar”, pede Venâncio. Augusto chega e examina o irmão morto. “Ele não tá mais aqui. O mano tá lá, junto de mainha”, declara para João Pedro.

Egídio, responsável pelo tiro e pela morte de Venâncio, abre a cova onde Firmino (Enrique Diaz), seu pai, está enterrado e esconde a arma no crime lá. “Um dos dois eu peguei, meu pai. Num sei se foi o pai, num sei se foi o filho, mas um Inocêncio vai até aí, lhe fazendo companhia. E vai ser só o primeiro”, garante o fazendeiro.

