Renascer: José Inocêncio cai em golpe da barriga

Em “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) cai em golpe da barriga armado por José Venâncio (Rodrigo Simas). O publicitário fala ao pai que Buba (Gabriela Medeiros) está esperando um filho e, durante visita ao casal, ela usa barriga falsa para enganar o coronel, que não esconde a alegria de ter um primeiro neto.

VEJA MAIS

José Venâncio foi responsável pela ideia de Buba usar uma barriga falsa ao saber que o pai está a caminho do Rio de Janeiro. Inocêncio desconfia que a história seja verdade e revela ao filho mais velho, José Augusto (Renan Monteiro), que logo alerta o irmão. “Não tenho tempo pra explicar. Veste isso, vê como fica”, diz o publicitário à namorada com a barriga falsa em mãos.

José Venâncio (Rodrigo Simas) pede que Buba (Gabriela Medeiros) use barriga falsa para enganar José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Reprodução / Globo)

Buba não gosta da ideia e fala que não gostaria de enganar José Inocêncio. Afinal, o filho que ela espera com Venâncio, na verdade, é de Teca (Lívia Silva). A jovem, que está grávida, não quer ficar com o bebê após o nascimento. “Isso é um caminho sem volta”, alerta Buba antes de aceitar o pedido do namorado.

Quando o coronel chega à casa do filho, logo se depara com um quadro seu na sala. “Foi a única coisa que eu trouxe de casa. De certa forma, foi um jeito de ter painho sempre por perto”, explica o publicitário. Durante conversa, José Inocêncio pergunta por Buba.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) fica maravilhado com a ideia de ter o primeiro neto, filho de Buba (Gabriela Medeiros) e José Venâncio (Rodrigo Simas) (Reprodução / Globo)

Com a barriga falsa, a psicóloga aparece na sala carregando uma bandeja. Buba afirma que é um prazer receber Inocêncio e Venâncio elogia a namorada. “Eu sou suspeito pra falar, porque sempre achei mulher embuchada a coisa mais bonita que tem nesse mundo. Um milagre da natureza”, exclama o fazendeiro.

José Inocêncio, então, passa a mão na barriga de Buba e o clima fica tenso. Entretanto, o coronel não percebe que é uma prótese. Após o momento, ele fala ao filho que Eliana (Sophie Charlotte) está tendo um caso com Damião (Xamã) e que Venâncio deve acertar as coisas com a ex-mulher.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)