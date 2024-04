Exclusivo: conheça a cidade cenográfica de Renascer; veja o vídeo

Há três meses estreou o remake de Renascer. A novela das 9, da TV Globo, traz a saga de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira), um homem obstinado e destemido, que carrega consigo a coragem e a vontade de se tornar alguém na vida. Na segunda fase da trama, novos conflitos são criados e outros foram trazidos ainda da primeira fase.

O detalhe da história se completa com a perfeição da cenografia, que destaca as particularidades das fazendas de Coronel Egídio (Vladimir Brichta) e de José Inocêncio (Marcos Palmeira), em Ilhéus, no sul da Bahia.

O Grupo Liberal, conheceu a cidade cenográfica de Renascer, localizada no Estúdios Globo, antigo Projac, no Rio de Janeiro. Além disso, rolou um bate-papo com o Renan Monteiro, que interpreta o José Augusto, e com Breno da Matta, que dá vida ao Pastor Lívio.

O convite para a visita foi feito ao Grupo Liberal pela TV Globo.

A visita começou pela casa do Coronel Egídio. Com viagens realizadas há pouco tempo, a cama dele com a Dona Patroa (Camila Morgado), ainda estava bagunçada. No banheiro, detalhes de escovas de cabelo, pasta de dente e remédios davam realismo para o local. Na cozinha, o cacau estava presente.

Já na casa do José Inocêncio a entrada já mostrava o realismo, com os azulejos usados, alguns deles estavam gastos com o tempo. Na sala de estar, fotos da família dele ainda na primeira versão, com ausência de José Pedro.

Na cozinha, o fogão à lenha tinha detalhes escuros, que mostram o quanto ele foi usado. Ao lado ervas e outros matos davam realidade ao local.

Um dos cômodos que é bastante visto em Renascer é o escritório de José Inocêncio . Na mesa do personagem, documentos nominais, livros e pesquisas relacionadas às plantações de cacaus embelezavam o ambiente. Um detalhe interessante, era o porta papel do escritório. Entre as notas fiscais dentro do objeto, uma delas tinha a frase: “João Pedro e Mariana".

Veja detalhes da cenografia de Renascer (Fotos: Bruna Dias)

BATE-PAPO

A visita incluiu conversas exclusivas com Renan Monteiro, que interpreta o José Augusto, e com Breno da Matta, que dá vida ao Pastor Lívio, que contaram novidades sobre os seus personagens.

“Acho super legal quando as pessoas se envolvem nesse lugar de brincadeira. O fato do Lívio estar sempre no caminho de fofoquinha com o Padre e comendo. Ela vai lá comer e depois bate de frente com o Coronel. Isso é interessante que as pessoas também têm chegado nos comentários e no direct do meu perfil no Instagram falando sobre isso”, pontua Breno da Matta.

O Pastor Lívio tem uma vida dedicada à vocação religiosa, desde muito cedo percorre o caminho da fé dentro da Igreja, até que seus questionamentos falassem mais alto e o levassem para as estradas em busca de Deus.

“O Lívio pega muito de mim porque muitas coisas que ele fala, eu acredito também. Talvez eu falaria ou me expressaria de outra forma, mas acredito muito no texto dele. Tem termos e construção de pensamentos dele que eu falaria. Mas por exemplo, na vida, eu sou mais acelerado, então, eu construo Lívio como se ele estivesse sempre um lugar atrás, até porque ele está chegando em um local que ele não conhece as pessoas”, pontua.

Já José Augusto, interpretado por Renan Monteiro, é um dos filhos de José Inocêncio. Ele ganha ainda mais destaque após a morte de José Venâncio (Rodrigo Simas) e a aproximação com a sua cunhada Buba (Gabriela Medeiros).

“É uma parte muito delicada. Como esse cara vai se envolver com a cunhada no meio de tanta mentira? Acho que eles vão se apaixonando aos poucos, é um amor muito genuíno que parte de um cuidado porque o Augusto vai cuidar da Buba e toda essa mentira do Venâncio, do filho que não existe, cai no colo do Augusto e ele não quer decepcionar o pai de jeito nenhum”, explica Renan.

“O Augusto começa a conviver com a Buba durante esse luto, começa a querer conhecer a história dela. Ele já sabe que ela é uma mulher trans e aí ela abre toda a intimidade para ele em uma cena muito bonita que Augusto acaba descobrindo por meio de fotografia o passado da Buba. Ela percebe que ele lida normalmente com a situação e cria uma confiança”, antecipa o autor.