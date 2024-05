Davi, do BBB 24, é flagrado com 'suposta' affair em jantar romântico

Davi Brito, campeão do BBB 24, que está solteiro após fim conturbado do seu relacionamento com Mani Rêgo, foi flagrado acompanhado de uma influenciadora digital em um restaurante de luxo de Salvador, na noite da última terça-feira (30/04). Registros da influencer Bárbara Contreras, de 22 anos, e do baiano, juntos curtindo um jantar começaram a circular nas redes sociais.

No vídeo, compartilhado com exclusividade pelo site Alô Juca, Davi aparece chegando com a moça no estabelecimento e sentando em uma das meças. Segundo o portal, Bárbara, que acumula mais de 600 mil seguidores no Instagram, há dias tem compartilhado fotos e vídeos em Salvador aproveitando com os amigos.

Bárbara e o vencedor da edição deste ano do Big Brother Brasil foram vistos em uma casa no litoral norte da Bahia nos últimos dias. A influencer chegou a se manifestar na web afirmando que o encontro ocorreu por acaso, já que os dois estariam hospedados no mesmo condomínio.

“Eu fui abrir o portão, eu pensava que era minha amiga que tinha chegado. Eu meti a cara no carro, bicha, pensando que era a minha amiga e era ele, mulher. Eu fiquei mais rasa que o som. Aí, eu entrei na casa. Eu meti a cara no carro dele, porque eu não sabia. Aí, quando ele desceu do carro. Meu Deus! Desculpa. Ele veio aqui”, relatou ela.