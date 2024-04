Mani Reggo, ex de Davi, reaparece em vídeo após término: ‘Muito difícil’

Mani Reggo, ex-namorada de Davi, campeão do BBB 24, voltou às redes sociais nesta sexta-feira (26/4) após o anúncio do término com o milionário. No Instagram, a empreendedora fez uma live com a irmã para agradecer pelo carinho do público, revelar novos projetos e dizer que vai voltar à ativa nas redes.

"Estou passando aqui para agradecer a vocês o carinho e as orações. Informar que estou bem e vem novidade aí pela frente. Obrigada de coração a todos vocês que me conheceram durante esses 100 dias", disse ela.

"Acreditamos na verdade, em Deus, na força que a mulher preta tem. A verdade permanecerá sempre. Foi muito difícil desde o começo, tudo foi muito difícil. Mas eu confio em Deus, acredito que tem um Deus que nos protege e a verdade sempre vai prevalecer”, desabafou.

Ao lado da irmã, a influenciadora revelou estar com novos projetos à frente: "Tem muita coisa chegando [...] A gente sabe do nosso trabalho maravilhoso que a gente fez durante todo esse tempo nas redes sociais e a gente vai permanecer assim, com carinho e muito respeito ao nosso público".

Com a repercussão do namoro com Davi no BBB 24, Mani Reggo ganhou mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais. Agora, separada do ex-motorista do aplicativo, a empreendedora aposta na vida de influenciadora digital e continua vendendo sanduíches na própria lanchonete.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)