Davi assume término com Mani no programa Altas Horas

O campeão do BBB 24, Davi Brito, participou da gravação do programa Altas Horas na última terça-feira (23/04). Ele comentou a repercussão das notícias em torno do término com a vendedora Mani Reggo. Davi confirmou o fim da relação e comentou que a Mani “não soube respeitar o momento” que ele vivia quando deixou o programa. A entrevista irá ao ar no próximo sábado (27/04).

“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque. E até, minha própria ex-namorada (Mani Reggo), ela terminou comigo, ela não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento”, afirmou Davi.

O campeão do reality também revelou que tentou explicar seu lado durante uma conversa: “Eu conversei com ela, expliquei para ela o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura”.