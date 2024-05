Ex-atriz da Globo é flagrada trabalhando em quiosque de shopping no Rio; saiba quem é

Na manhã da última sexta-feira (03/05), a atriz Patrícia Werneck foi vista trabalhando em um quiosque de bebidas naturais de um shopping localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Nas imagens, é possível ver a atriz preparando bebidas e atendendo ao público.

Patrícia usava um uniforme branco para trabalhar no quiosque, diferente dos adotados pelos outros funcionários do local, que vestiam preto. O local é uma franquia de uma marca internacional que atua na produção de smoothies.

Patrícia Werneck - ex-atriz da Globo

A atriz está afastada das telas desde 2012, quando atuou como uma noviça no remake de "Gabriela", de Walcyr Carrasco. Seu último trabalho na TV Globo foi em "Paraíso Tropical", cuja reprise ocorreu no "Vale A Pena Ver De Novo". Na trama, ela interpretou Camila, contracenando com o personagem de Paulinho Vilhena.

Além disso, ela atuou como assistente de direção de Amora Mautner na novela "Joia Rara", exibida pela TV Globo em 2013. Segundo reportagem do UOL de 2007, Patrícia começou o curso de Comunicação Social com ênfase em Marketing, mas abandonou os estudos para se dedicar à atuação nos Estados Unidos.