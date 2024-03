Ex-Malhação Daniel Erthal perde kombi após denúncias e dívidas de ex-proprietário do veículo; vídeo

Daniel Erthal, o ex-Malhação que viralizou na internet como ambulante de bebidas nas ruas do Rio de Janeiro, utilizou as redes sociais na última quarta-feira (6) para contar aos seguidores que tinha perdido a kombi que ganhou de um cliente após denúncias de vizinhos. Ele também revelou que o veículo possuia dívidas do antigo proprietário e não tinha conhecimento. Assista ao vídeo:





Em uma publicação feita no Instagram, em formato de Reels, Daniel iniciou dizendo que estava filmando um longa-metragem há mais de dez dias e deixou a kombi estacionada em uma rua, onde supostamente o veículo sempre ficava. "Infelizmente, eu perdi a kombi hoje porque, de fato, não sabia dos débitos que tinha nessa kombi. Tem dívida ativa", afirmou, acrescentando que estas somam mais de R$ 50 mil e pertence ao antigo dono do veículo, que a deu para ele. Daniel contou que não pretende assumir a dívida do antigo proprietário.

“Ficam as histórias, as boas memórias e aprendizados. Foram dois meses e meio muito intensos, mas bola pra frente. Tem coisas boas acontecendo”, complementou.



O ex-Malhação revelou que tinha dado a chave da kombi para que uma pessoa em situação de vulnerabilidade social pudesse dormir dentro do veículo durante as chuvas. "Eu tentei ajudar uma pessoa que estava precisando, em um dia de chuva. Eu estava precisando de uma guarita e resolvi ajudar. Provavelmente ele ficou dormindo lá esses dias todos e isso incomodou pessoas em Copacabana, então fui denunciado”, acrescentou indignado.