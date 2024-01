Além de vender cerveja, ex-galã de 'Malhação' Daniel Erthal também está no Onlyfans

Além de vender cervejas nas ruas de Copacabana, na Zona Sul do Rio, o ex-galã de "Malhação" Daniel Erthal também vende nudes na web. O ator de 41 anos tem um perfil no site de conteúdo adulto Onlyfans onde comercializa fotos e vídeos como veio ao mundo.

Em um dos vídeos disponíveis por lá ele aparece excitado, exibindo tudo. Para ter acesso ao conteúdo erótico basta pagar a quantia de 20 dólares, o equivalente a R$ 98,40. Sem contrato com a TV, o ator abriu um empreendimento e circula pelas ruas do Rio, com uma carrocinha de cervejas. Ele chegou a trabalhar na Praia de Copacabana durante o réveillon.