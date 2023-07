Jeniffer Nascimento anuncia sua primeira gravidez: ‘Sensação mais incrível do mundo’

Jeniffer Nascimento, de 29 anos, anunciou nesta sexta-feira (14), estar grávida de seu primeiro filho com o ator Jean Amorim. Em seu perfil do Instagram, a atriz surpreendeu os fãs e amigos com um vídeo noticiando a chegada do bebê.

“Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De 2 coração transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

Jeniffer Nascimento conheceu o atual marido em 2014, durante as gravações da temporada de "Malhação: Sonhos", da Rede Globo. Os dois se casaram no civil em maio de 2019.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)