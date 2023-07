Sabrina Sato estreia em novo quadro do Fantástico: 'Muito feliz e honrada'

A apresentadora Sabrina Sato está pronta para seu novo quadro no programa Fantástico e já preparou suas malas para uma aventura italiana. Através de seu Instagram, ela publicou um vídeo com alguns spoilers do que ainda vem pela frente.

No vídeo, Sabrina revela que o quadro será sobre viagens. No primeiro episódio ela vai explorar a história e cultura da Itália com seu humor e carisma característicos. A data de estreia ainda não foi divulgada, mas ela já adiantou alguns registros.

A apresentadora expressou sua gratidão e entusiasmo por fazer parte do "Show da Vida". "Nem em meus sonhos mais ousados, eu pensei que, um dia, faria parte do time Fantástico! É um privilégio, um presente participar de um programa que acompanha os brasileiros todos os domingos, há 50 anos! Estou muito feliz e honrada! Me sentindo Fantástica!", disse.

VEJA MAIS

No anúncio que fez em suas redes sociais, ela celebra as pequenas conquistas, desde a facilidade de arrumar suas malas até a tranquilidade no trajeto até o aeroporto, utilizando a palavra "Fantástico" em vários momentos para demonstrar sua empolgação. Durante o percurso, ela aproveita para treinar algumas palavras em italiano, revelando o destino de sua viagem.

Nos comentários, sua mãe, conhecida como Dona Kika, parabenizou a nova conquista da filha. "Você é muito batalhadora! Sinto muito orgulho de você", escreveu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)