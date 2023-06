Rodrigo Faro conta ter vendido o carro após dar carona para Sabrina Sato; entenda

O apresentador Rodrigo Faro revelou ter vendido um carro por causa do creme de pernas de Sabrina Sato. Em entrevista junto com Veral Viel, ao O Pod É Nosso, divulgado nesta terça-feira (20), Faro revelou que a situação ocorreu um dia após as gravações na TV Record, quando deu carona para Sabrina.

"Tive que vender um carro por causa de Sabrina Sato. Ela me fez vender um carro porque fui dar uma carona pra ela, e a Sabrina passa aqueles cremes na perna que fica cheio de brilho... Beleza, dei a carona pra Sabrina, ela sentou... Quando ela saiu, ficaram as duas coxas dela no banco de couro do carro, com glitter e aquele tom da pele, que bronzeia. Eu mandei lavar o carro 12 vezes. Passei água sanitária no couro e não saiu... E vendi o carro", revelou.

Rodrigo Faro fez questão de mostrar o quanto detesta glitter. "Você já tentou tirar glitter da pele? Já fiquei com glitter na pele 15 dias. Tem coisa pior que glitter na vida? Não tem", declarou.

