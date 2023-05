Irmão de Rodrigo Faro sofre acidente de carro em São Paulo

O irmão do apresentador Rodrigo Faro, Danilo Faro passou por um grande susto, na última quinta-feira (18) em São Paulo. O empresário usou as redes sociais para compartilhar que havia sofrido um acidente de carro e o veículo acabou capotando. Apesar do susto, o empresário alertou que estava bem e garantiu não ter consumido álcool antes de assumir o volante.

Segundo Danilo, na postagem, "estou bem, não aconteceu nada comigo e com nenhuma outra pessoa. Eu não havia bebido (quem me conhece sabe que eu não bebo nada) e também não dirigia de forma imprudente. Foi simplesmente uma fatalidade e todas as providências já estão sendo tomadas, inclusive com os terceiros envolvidos no incidente através da minha seguradora. Estou bem, na ativa, trabalhei normalmente o dia todo... vida que segue!".

Confira a publicação feita pelo empresário:

Publicação feita pelo empresário sobre o acidente de carro que sofreu na última quinta-feira (18). (Foto Instagram @danilofaro)

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Danilo Faro se envolve em um incidente envolvendo um automóvel. Em 2021, um carro em alta velocidade ultrapassou o sinal vermelho, atingindo o carro onde Danilo estava. O rapaz chegou a ter fraturas nas duas costelas e precisou levar 12 pontos na testa.

VEJA MAIS