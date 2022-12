Márcio Garcia é cotado para substituir Faro na Record, diz colunista

Muitas especulações surgiram em torno do destino do ator e apresentador Márcio Garcia, que acaba de deixar o comando do The Voice Kids, na Globo. O colunista do Uol, Ricardo Feltrin, publicou que Garcia está sendo cotado pela Record para substituir Rodrigo Faro, que lidera o dominical "Hora do Faro". O contrato de Faro vai expirar em 30 de dezembro, mas a a emissora ainda não teria manifestado o interesse em renovação.

Já o colunista Leo Dias, do Metrópole, afirma que foi Garcia quem pediu para não ir para a nova temporada do reality musical e que ele eataria tentando antecipar o encerramento do contrato com a Globo de forma amigável.

Os rumores sobre a tentativa de rescisão de Márcio Garcia com a Globo, surgiram na sesta sexta, 16. A emissora da família Marinho disse que a iformação "não procede" e a Record também negou o interesse no retorno de Garcia, que já trabalhou no canal de Edir Macedo entre 2004 e 2008, onde fez os programas "Sem Saída" e "O Melhor do Brasil".

Ainda segundo Feltrin, Rodrigo Faro estaria encontrando dificuldades de renovação devido ao elevado salário e a queda de audiência. Segundo o "Metrópoles", ele ganharia cerca de R$ 1,2 milhão por mês.

Leo Dias reafirma que Garcia tem recebido propostas para apresentar um programa aos domingos fora da Globo, mas tem enfrentado as recusas da emissora em antecipar a rescisão. Outros boatos dão conta de que a Globo estaria disposta a dar um novo programa para Márcio Garcia.