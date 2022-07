Rodrigo Faro se caracteriza como Silvio Santos para filme e vira meme

O apresentador Rodrigo Faro recebeu a missão de interpretar Silvio Santos em um filme que ainda não tem data de estreia. Entretanto, algumas imagens do apresentador de “Hora do Faro" já começaram a circular e os internautas não puderam deixar de brincar com a aparência de Faro.

Diversos internautas estão comparando Faro caracterizado de Silvio Santos com outro famoso que já passou pela tela do SBT. Carlos Villagrán, o intérprete do “Quico”, no seriado Chaves:

O apresentador vai interpretar Silvio no filme “O Sequestro”, dirigido por Marcelo Antunez. O filme contará a história de uma parte bem específica da vida de Silvio Santos. O dia em que foi sequestrado dentro da própria casa, em São Paulo, durante sete horas, no ano de 2011. O caso aconteceu dois dias depois da filha de Silvio, Patrícia Abravanel, ter sido libertada de outro sequestro. Fernando Dutra foi condenado pelos dois sequestros.

Para o papel, Faro tem passado por horas de caracterização, processo que compartilhou em sua conta do Instagram:

Rodrigo Faro em processo de caracterização para interpretar Silvio Santos (@RodrigoFaro/Instagram)

