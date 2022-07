Morre autor de meme ‘me dê papai’, que viralizou nas redes sociais em 2015

Faleceu no último domingo (03), aos 56 anos, o cearense José Iatami Alves Bezerra, que viralizou em 2015 com o meme "me dê papai". Ele passou mal e morreu quando estava andando em uma rua do município de Tauá, a 347 quilômetros de Fortaleza.

VEJA MAIS

José Iatami, popularmente chamado de “Zé Iaiá”, teve um mal súbito e foi ajudado por pessoas que estavam na área. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando a equipe chegou ao local, ele já estava morto. Segundo os profissionais, ele teve uma parada cardíaca.

Relembre o meme:

A Polícia Militar também esteve no local para averiguar a situação. Um procedimento sobre a morte de Zé Iaiá foi registrado na Delegacia Regional de Tauá.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)