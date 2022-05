Gato Januário, que viralizou pelo meme ‘opa, não é bolo’, morre no Ceará

O gato Januário - que virou meme após ter sido comparado com um bolo enquanto estava deitado e contorcido em cima de uma mesa - morreu “de velhice” e de forma natural, nesta segunda-feira (2). A triste notícia foi divulgada pelo tutor do felino, Carlos Nogueira. Relembre o meme:

VEJA MAIS

Por causa desse meme, o gato Januário ficou famoso na web (Reprodução/ Facebook)

Januário era um considerado um sucesso na web e tinha um perfil no Facebook com seu nome completo: Francisco Januário Nogueira Rocha. O gatinho, que morava no distrito de Catuana com o dono, era cearense, e “torcia” pelo Fortaleza.

Januário torcia para o "Fortaleza" (Reprodução/ Arquivo pessoal)

Adotado já grande por Carlos Nogueira, Januário era "influencer" e tinha a sua rotina publicada diariamente em seu perfil na web, junto aos irmãos Churupeta e Jacó - que morreu atropelada no fim do mês de abril -. Nas redes sociais dos bichinhos, o tutor agradeceu o carinho das pessoas com o pet.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)