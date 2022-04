Vira-latas vira celebridade ao voltar sozinho para casa depois de sumir por sete dias

Um cachorro caramelo virou "celebridade" após sumir por sete dias e voltar para casa, sozinho, na cidade colombiana de Barranquilla. O momento em que o doguinho Brownie chega repentinamente em casa depois da fuga foi registrado pelas câmeras instaladas na residência e foram parar na web. A reação dos donos ao se darem conta que o fujão havia retornado sem ajuda de ninguém acabou viralizando na imprensa nacional e internacional. Assista:

VEJA MAIS

No dia 29 de março, Brownie teria se aproveitado de um descuido dos donos, que haviam deixado o portão da casa aberto, e saiu. A família ficou desesperada com o desaparecimento do pet de estimação e começou espalhar cartazes pedindo que os ajudassem a encontrá-lo.

Após uma semana de buscas pelas ruas de Barranquilla, eis que Brownie voltou sozinho para o lar. Uma câmera de segurança da casa registrou o momento em que ele se aproxima do portão branco e busca uma maneira de entrar na residência. Já dentro de casa, ele vai em busca dos donos e dos outros cães da família. Não tarda para que todos corram para o pátio e comecem a celebrar o reencontro com o fujão.

Após o vídeo viralizar, Brownie virou uma “estrela”, recebendo vários “mimos” de pet shops e empresas.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)