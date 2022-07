'Taca-le pau nesse carrinho': primos recriam meme do 'Marco Véio' 8 anos após cena viralizar

Oito anos após viralizarem na internet, os jovens responsáveis pelo meme do "Marco Véio" recriaram a cena do morro da "vó Salvelina", em Taió, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Na produção original, um menino de sotaque forte narra a aventura do primo em um carrinho rolimã, na estrada íngreme que leva à casa da avó deles. Marcos Martinelli, agora com 20 anos, é o Marco Véio. Já Leandro Beninca, de 17, é o dono da voz. Na época, o bordão "taca-lê pau, Marcos" virou meme nas redes sociais e chamou a atenção pela espontaneidade do episódio. As informações são do portal G1 de Santa Catarina.

Relembre o meme:

A gravação aconteceu em uma das idas recorrentes dos primos, durante as férias de verão, ao sítio da avó materna, Salvelina Lenzi, de 68 anos. Eles tinham 12 e 9 anos de idade, respectivamente.

Era dezembro de 2014, quando a dupla ao invés de seguir reto até o fim da estrada de chão batido, como costumam brincar, resolveu desafiar o controle da velocidade para fazer a curva no pé do morro. Marcos conseguiu e, então, surgiu a ideia de gravar despretensiosamente a conquista com o tablet dele.

“Pode vir, Marco. Lá vem o Marcos, descendo o morro da ‘vó’ Salvelina. ‘Taca-le’ pau nesse carrinho, Marcos. Taca-le pau, taca-le pau, taca-le pau. ‘Mazá’, Marco Véio”, diz a narração, que dura menos de 30 segundos.

Viralizou

Após a temporada na casa da avó, Marcos voltou para a casa onde mora, em Gaspar, também no Vale do Itajaí, e publicou a gravação na internet. Não demorou muito para se tornar um viral.

"Meu sobrinho mandou mensagem perguntando: “Viu que vocês estão famosos? O vídeo dos meninos é só o que dá no WhatsApp. Uns três dias depois as emissoras de TV começaram a aparecer. Foi uma coisa de louco, eles não planejaram aquilo", relembra Salvelina.

Os meninos ficaram conhecidos nacionalmente. Foram ao Rio de Janeiro, gravaram músicas, programas nacionais em diversas emissoras do país, viraram garotos-propaganda de marcas, incluindo da Fórmula 1.

Leandro, responsável pela narração do vídeo, conta que todos passaram a pedir que ele reproduzisse, no dia-a-dia, a narração que fez sucesso.

"A mãe que me controlava. Eu me irritava de ter de repetir o bordão nas gravações. Eles queriam que eu falasse igual ao vídeo original, mas não tinha como", relembra. Agora, no entanto, ele se diverte com a lembrança.

Ponto Turístico

O morro onde a vó Salvelina mora virou ponto turístico em Taió, fazendo com que a prefeitura inserisse uma placa no começo da rua já que a procura é grande. Dependendo do dia, o visitante pode se deparar com uma fornada de docinhos, que a idosa faz desde que os netos eram crianças.

"Tinha gente que chorava quando eu dizia que eles não estavam, que não moravam aqui. Mudou a minha vida por completo. Até hoje vêm bastante turistas. Eles querem descer de carrinho, bater foto comigo", descreve a aposentada.

Quem chega tem a oportunidade de descer no mesmo carrinho usado pelos garotos, que é reformado vez ou outra.