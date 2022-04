Cliente é atacado por barata em bar e vídeo da reação viraliza na web: ‘Traumatizado'

A reação assustada de um cliente ao ser atacado por uma barata, em um bar de Porto Alegre, na segunda-feira (11), está viralizando nas redes sociais. No vídeo, o rapaz, que se chama Bruno Strake e tem 31 anos, aparece pulando da cadeira e se debatendo até conseguir se livrar do inseto. Assista:

Foi Bruno quem compartilhou o vídeo na web. Na filmagem, ele aparece conversando com uma amiga, quando sente a barata andando pelo seu corpo. O rapaz pula da cadeira e começa a se mexer rapidamente como um tentativa de se livrar do animal. A reação das pessoas que estão no estabelecimento foi rir do ocorrido enquanto o jovem tenta se recompor da confusão. "Estou horrorizado. Traumatizado", escreveu no post, que viralizou.

Em entrevista ao Jornal Extra, Bruno, que está acostumado a frequentar o bar e conhece o dono, afirmou que foi a primeira vez que esse tipo de situação ocorreu no estabelecimento. Apesar de ter medo de inseto, ele revelou que não pretende deixar de frequentar o local. Para ele, “o bar não tem nada a ver com a história, é super limpo e muito bom”.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)