BBB 22: Matar barata com o pé descalço, igual Naiara Azevedo, pode ser perigoso?

Naiara Azevedo, do "Big Brother Brasil 22", viralizou na terça-feira (18) ao matar, sem medo, uma barata que apareceu dentro da casa com um "pisão", enquanto estava descalça. A atitude corajosa da sister surpreendeu o público e trouxe à tona um questionamento: “Matar um inseto sem estar com um sapato pode ser prejudicial à saúde?”.

Pisar descalço em uma barata pode fazer mal à saúde?

De acordo com especialistas, a resposta é “não”. O animal pode a vir transmitir certas doenças se entrar em uma via do corpo humano.

Quais são as doenças transmitidas pela barata?

O inseto é um repositório de microorganismos como a salmonella, que causa vômito e diarreia. Mas, para fazer mal ao ser humano, a barata precisa, por exemplo, entrar em contato com o corpo ou a boca, passando por cima de alimentos.

Posso ter reação alérgica ao pisar em uma barata?

Segundo especialistas, a concentração de veneno no inseto é muito pequena. Então, a reação alérgica pode ser variável.

