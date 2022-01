BBB 22: Naiara Azevedo possui dívida de mais de R$ 1 milhão, diz site

Naiara Azevedo é uma das participantes da nova edição do "Big Brother Brasil 22" e segundo informações do site Splash, a cantora já teria um destino, caso ganhe, para o prêmio do reality, de RS 1,5 milhão. De acordo com informações, a sertaneja vem sendo cobrada na Justiça pelo Banco do Brasil em uma ação que ultrapassa R$ 1 milhão.

A ação, com início em 2021, trata-se de um pedido de execução extrajudicial contra Naiara Azevedo. A cantora emitiu uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 864 mil para pagar um saldo devedor de R$ 739 mil. O crédito deveria ser pago em 95 prestações, no valor de R$ 18.800, com vencimento final em 20 de maio de 2028.

Entretanto, Naiara não pagou as prestações. No dia 20 de dezembro de 2020 ela devia o valor de R$ 1.003.732,33 (um milhão, três mil setecentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos). Além do valor da dívida, o processo pede que Naiara pague os honorários advocatícios - 10% sobre o valor do débito.

A artista teria 15 dias para contestar a dívida e apresentar impugnação da cobrança feita pelo banco, correndo o risco de ter bens penhorados. O Tribunal de Justiça do Paraná afirmou ainda que ela pode parcelar em seis vezes caso pague pelo menos 30% da dívida.

Procurada pelo Splash, a equipe da sertaneja enviou uma nota dizendo: "Em atenção a este processo em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Londrina, Estado do Paraná, movido pelo Banco do Brasil, informamos que até o presente a Naiara Azevedo não foi citada, desconhecendo portanto o conteúdo de referida demanda. Dessa forma, assim que seja formalmente citada, adotará todas as medidas legais e pertinentes".

O Banco do Brasil não se manifestou sobre o caso.