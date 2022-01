Naiara Azevedo cita o nome de Manu Batidão no 'BBB 22'

A sertaneja Naiara Azevedo, que está no "Big Brother Brasil 22", em bate-papo com os colegas confinados citou o nome da cantora Manu Batidão, que estourou na carreira musical, no Pará. Apesar de ser do nordeste, de Alagoas, a cantora costuma dizer que é uma alagoana paraense, pois foi no Pará que conquistou um grande público.

Manu começou a cantar ainda criança, aos 11 anos de idade, na igreja. Aos 14 começou profissionalmente no ritmo do forró. Depois passou pelo tecno-melody e agora está apostando no sertanejo.