Fake News: relembre jornais que noticiaram morte da Rainha Elizabeth e viraram meme na web

De todas as celebridades, a Rainha Elizabeth II talvez seja uma das personalidades que mais sofre com boatos de morte. Somente neste ano, dois veículos divulgaram, de forma equivocada, a morte da monarca. Na manhã desta segunda-feira (11), a Folha publicou por engano, um obituário da rainha Elizabeth II. O veículo justificou que “é de praxe no jornalismo preparar com antecedência textos acerca de cenários possíveis e/ou prováveis, como a morte de líderes mundiais, celebridades e pessoas públicas”. Devido ao erro técnico, o conteúdo foi retirado do ar.

Em fevereiro deste ano, um site americano chamado Hollywood Unlocked, mais conhecido como HU, também assustou o mundo no ao noticiar a morte da rainha Elizabeth II. A morte foi desmentida pelos próprios veículos de maior repercussão do Reino Unido. Na época, a Rainha foi diagnosticada com covid-19 pela segunda vez.

Em 2021, Alastair Campbell, jornalista e apresentador britânico, anunciou por engano a morte da Rainha Elizabeth II durante o programa matinal ‘Good Morning Britain’, exibido no canal britânico ITV. Campbell expôs a “morte” da monarca durante uma conversa com sua colega de bancada Susanna Reid e o ator e ex-jogador de futebol Vinnie Jones. A conversa era sobre luto e saúde mental. Possivelmente avisado sobre sua confusão, Campbell explicou que sua intenção original era mencionar novamente o príncipe Philip, que faleceu no 9 de abril daquele ano. A correção não foi o suficiente para abafar a falha, que foi amplamente comentada nas redes sociais.

Em janeiro de 2019, o mesmo aconteceu, uma nova notícia sobre a morte da monarca que viralizou nas redes sociais e no Twitter. A #RIPQueen Elizabeth (#DescanseEmPazRainhaElizabeth) ficou nos Trending Topics mundiais com internautas acreditando que a Rainha havia morrido. Segundo o site Hollywood Life, o assunto veio à tona através do usuário de um famoso fórum chamado Reddit, que havia previsto que Elizabeth morreria naquela data, aos 92 anos.

Em 2015, a jornalista Ahmen Khawaja, repórter da BBC, publicou na sua conta do Twitter que a rainha Elizabeth II havia morrido. Logo em seguida, apagou a mensagem original para se corrigir, contando que a rainha, na verdade, estava mal de saúde e tinha sido internada no King Edward. As duas informações estavam erradas. A notícia falsa, no entanto, se espalhou rápido. Jornais e sites do mundo todo, acreditando na repórter, publicaram alertas sobre a saúde da rainha.

Segundo a BBC, no Reino Unido, ao invés de escrever um simples obituário, os jornalistas fazem simulações para planejar como deverão agir na data em que a rainha morrer. Segundo o veículo, a repórter confundiu a simulação com uma emergência real. E comentou a história no twitter. Como a BBC é um órgão de credibilidade, o resto do mundo achou que devia dar atenção à história.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)