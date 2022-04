Rainha Elizabeth 2ª morreu? Jornal publica obituário da monarca e assusta o mundo; entenda

Na manhã desta segunda-feira (11/04) o mundo ficou em alerta após ser divulgada a morte da Rainha Elizabeth II. A monarca, que está com 95 anos, mais uma vez foi vítima de um engano e, apesar de enfrentar um diagnóstico positivo para covid-19, está bem e com sintomas leves. A informação falsa chegou a ser divulgada pela Folha de São Paulo, um dos principais sites de notícias do Brasil.

O boato sobre a morte de Elizabeth II começou a ser compartilhado por um site americano chamado Hollywood Unlocked, mais conhecido como “HU”. Eles teriam afirmado que souberam por uma fonte segura sobre a morte da monarca. Mas a informação já foi desmentida pelos principais veículos de comunicação do Reino Unido.

Rainha Elizabeth II



No Brasil, a Folha de São Paulo chegou a publicar sobre o falecimento de Elizabeth II. Porém, na postagem sobre o obituário, faltavam várias informações e detalhes sobre as causas da morte da rainha. Após a grande repercussão do erro e da falsa morte, a publicação foi tirada do ar. Confira a chamada:

Notícia sobre a morte da rainha Elizabeth II

Segundo o jornalista Ricardo Brooks, da Nationwide Rádio, há um plano muito elaborado para anunciar a morte da rainha e que o primeiro meio de comunicação a dar a notícia será a BBC. No entanto, tudo isso só irá acontecer após o secretário particular de Elizabeth II ter aconselhado o primeiro-ministro britânico.

