É fake! Morte de Rainha Elizabeth II é desmentida pela imprensa do Reino Unido

A suposta morte da Rainha Elizabeth II, de 95 anos, ganhou enorme repercussão na noite desta terça-feira (22). A notícia falsa foi divulgada pelo site norte-americano chamado Hollywood Unlocked, mais conhecido como HU, e assustou o mundo inteiro. Entretanto, o óbito foi desmentido pelos próprios veículos do Reino Unido. As informações são do UOL.

Por meio do Twitter, o jornalista Ricardo Brooks, da Nationwide Radio, negou o caso e disse que, quando a morte venha a ocorrer, o primeiro a dar a notícia será a BBC. "A rainha Elizabeth não está morta. A BBC irá anunciar primeiro, depois que o secretário particular dela tiver aconselhado o primeiro-ministro britânico. Há um plano muito elaborado para anunciar a morte da rainha", escreveu.

Vale ressaltar que a rainha Elizabeth está com covid-19 pela segunda vez. A informação foi repassada pelo Palácio de Buckingham. A monarca apresenta sintomas leves, semelhantes a um resfriado. Segundo o informe, ela continuará cuidando de "tarefas leves" do Castelo de Windsor, onde mora.

