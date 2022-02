'É meu desejo sincero que Camilla seja reconhecida como rainha', afirma Elizabeth II

Força-tarefa humanitária

Cerca de 100 militares do Comando Militar do Norte embarcaram para Roraima a fim de integrar a Operação Acolhida.

Pets em destaque

Jogadores do América entraram em campo no sábado (5) com uma seleção canina para incentivar a adoção de animais.

Charge rainha Elizabeth II (J.Bosco)

“É meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte enquanto continua seu próprio serviço de lealdade”.

A mensagem é da rainha Elizabeth II, que comemorou ontem, em cerimônia íntima, 70 anos de reinado. Ela marcou o momento com o inesperado anúncio de que quer Camilla, a esposa do príncipe Charles, como rainha consorte quando o filho se tornar rei.

OUTEIRO

Medidas

Em reunião entre os órgãos de segurança, transporte e trânsito, ontem, foram tomadas novas medidas para tentar amenizar o sofrimento das pessoas que precisam fazer as viagens entre a ilha de Outeiro e Belém. O novo pacote de medidas anunciado pelo Governo do Estado inclui a instalação de tendas que, somadas, terão mil cadeiras e vão ajudar a humanizar um pouco mais a situação das filas, onde atualmente os moradores pegam sol e chuva. Do lado de Icoaraci elas serão instaladas no trapiche e na Sétima Rua. Do lado de Outeiro serão instaladas na Brasília.

FILAS

Também serão instalados banheiros químicos e será feita a ampliação do número de embarcações para tentar reduzir o tempo de espera nas filas, que tem gerado muitas reclamações e até situações graves, como a morte de um empresário, ocorrida na manhã de sábado (5). Dener dos Santos Bentes, de 52 anos, passou mal dentro do próprio carro, durante a espera para a travessia. Ele ia de Icoaraci para Outeiro, onde morava, no bairro da Brasília. Ele chegou a ser socorrido por policiais e agentes do Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu, vítima de parada cardíaca.

FISCALIZAÇÃO

Além de toda a situação vivida por quem precisa ir e vir de Outeiro desde a interrupção do tráfego sobre a ponte, que foi atingida por uma balsa no dia 17 de janeiro, os moradores ainda reclamam da carência de maior fiscalização de serviços e comércio na ilha, onde tem gente, por incrível que pareça, se aproveitando da situação. Moradores reclamam dos valores exorbitantes nos mercadinhos e no transporte interno na ilha. Há casos de aumento em até cinco vezes do preço original de uma corrida, feita por vans e mototaxistas. Itens da cesta básica também já triplicaram de preço, segundo moradores do distrito.

CONGRESSO

Florestas

Marcado para maio deste ano em Seul, na Coreia do Sul, o Congresso Mundial de Florestas já tem confirmado um grupo de pesquisadores de peso nas instituições da região amazônica. Eles vão apresentar experiências de manejo florestal comunitário que envolvem de práticas voltadas para melhorar a organização e a gestão comunitária até as técnicas e tecnologias usadas na chamada exploração de impacto reduzido.

ASSINATURA

O trabalho é assinado por Max Steinbrenner, do projeto Bom Manejo; Lucas Mazzei e Milton Kanashiro, da Embrapa Amazônia Oriental; Katiuscia Miranda, do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB); Ana Carolina Vieira, do Instituto Floresta Tropical (IFT); e Hwan-ok Ma, da Organização Internacional de Madeira Tropical (ITTO, em inglês).

DESTAQUE

O Pará, que tem diversas experiências com o chamado manejo florestal comunitário e familiar, será destaque no congresso com as práticas de manejo florestal realizadas pelas comunidades da reserva extrativista “Verde Para Sempre”, do município de Porto de Moz. Maior unidade de conservação desse tipo no país, a reserva é um exemplo de bom trato comunitário com a floresta, apesar dos ataques à área por pecuaristas e madeireiros.

CANAL

Quiriri

Empresa detentora de terminal de uso privado está avaliando a possibilidade de embarcar o volume recorde de carga em navio de longo curso pelo Canal do Quiriri, que é o principal meio de acesso ao porto de Vila do Conde, em Barcarena, região nordeste do Pará. A carga está planejada para superar a marca de 82,5 mil toneladas, alcançada em novembro de 2020, mas que partiu de terminal privado do porto de Santarém, no oeste do Estado, passando pela Barra Norte. A expectativa do setor produtivo é, ainda neste semestre, cobrar resposta do poder público sobre o avanço nos estudos para o aumento do calado do Quiriri de 13,80 para 14,00m.

ADEQUAÇÃO

A reivindicação é com base nos últimos dados da navegação de longo curso no local, que nos últimos nove meses recebeu com dificuldades oito navios com exatos 13,80m de calado, transportando grãos vegetais ao mercado internacional. Lideranças do setor afirmam que a atualização dessa agenda estratégica envolve a adequação do Canal do Quiriri.

EM POUCAS LINHAS