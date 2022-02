Elizabeth completa 70 anos no trono e deseja que Camilla se torne rainha consorte

Há 70 anos, no dia 6 de fevereiro de 1952, após a morte de seu pai, George 6º, a rainha Elizabeth II assumia o trono inglês. Em mensagem divulgada neste sábado (5), ela revelou um de seus desejos: que a duquesa de Cornualha, Camilla Parker-Bowles, receba o título de “rainha consorte” quando o príncipe Charles assumir o posto mais alto da realeza. “É o meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte”, escreveu.

Charles e Camilla se casaram em 2005, oito anos após a morte da princesa Diana, primeira mulher de Charles. Os dois se divorciaram depois de anos de especulação sobre traições, com Camilla ao centro.

Na época do segundo casamento de Charles, a família real informou que a intenção do príncipe era que a mulher se mantivesse como princesa consorte quando ele se tornasse rei. O gesto foi interpretado como reconhecimento da sensibilidade do tema, já que o título de rainha consorte estava destinado à princesa Diana.

“Quando, no devido tempo, meu filho Charles se tornar rei, eu sei que vocês darão a ele e a sua mulher Camilla o mesmo apoio que me deram”, diz agora a rainha Elizabeth.

Em todo o mundo, apenas dois monarcas alcançaram 70 anos no trono: Luís 14, da França e Bhumibol Adulyadej, da Tailândia.

“Eu sou afortunada por ter tido o apoio firme e amoroso de minha família. Eu fui abençoada por ter tido no príncipe Philip um parceiro disposto a carregar o papel de consorte de maneira altruísta, fazendo os sacrifícios necessários”, declarou.

“E enquanto eu continuo esperando a servi-los com todo o meu coração, eu espero que este Jubileu reúna famílias e amigos, vizinhos e comunidades –depois de tempos tão difíceis para alguns de nós– para aproveitar as celebrações e refletir nos desenvolvimentos positivos de nossas vidas diárias que tão alegremente coincidiram com meu reinado”, completou Elizabeth.