Rainha Elizabeth II está com covid-19

A rainha Elizabeth 2ª está com covid-19, informa o Palácio de Buckingham. A monarca de 95 anos apresenta sintomas leves, semelhantes a um resfriado. Segundo o informe, ela continuará cuidando de "tarefas leves" do Castelo de Windsor.

O príncipe Charles, filho da rainha, contraiu a doença pela segunda vez no início do mês, assim como sua esposa, Camilla. Desde então, Elizabeth 2ª tem sido monitorada, já que se encontrou com o filho dois dias antes de ele receber o diagnóstico. Na ocasião, o Palácio de Buckingham anunciou que a monarca está totalmente vacinada