Meme 'Freeza por que você matou o Kuririn' vira hit e ganha desafio na web

Bom humor, meme e música são alguns dos ingredientes perfeitos para prender o internauta nas redes sociais. No ano passado, DJ Meury e Mc Black Pa explodiram na web com “Só pra quem manja nas dancinhas”. O remix desafiava as pessoas a fazerem alguns movimentos já conhecidos de outras músicas, o sucesso foi tanto que artistas se entregaram ao viral. Simone e Simaria, Thierry, Gabi Martins, Viviane Batidão, Rodriguinho, o casal do vôlei Jaqueline e Murilo, e da Rainha do Futebol, Marta, foram algumas das celebridades que entraram no clima.

Dessa vez, mais um paraense encontra o sucesso com challenge (desafio) que está rendendo vídeos engraçadíssimos. A partir do meme “Freeza! Por que você matou o Kuririn?”, que retrata a morte de um dos personagens, DJ Jr Sales criou a sua versão musical.

Com a música “Meme Freeza por que você matou o Kuririn Remix Technomelody”, ele já alcançou mais de 1 milhão de repetições nas diversas redes sociais. A canção viralizou de uma forma surpreendente em menos de 15 dias e alcançou grandes marcas.

“Estava navegando na internet, ai esse meme passou várias vezes para mim e na brincadeira coloquei na nossa batida daqui do Pará e soltei na internet, super na brincadeira. Quando vi, a música tinha estourado”, explicou DJ Jr Sales. “Junior Caldeirão foi o primeiro a reproduzir o áudio com o meme, que ajudou ainda mais”, acrescentou.

O “Meme Freeza por que você matou o Kuririn Remix Technomelody” foi lançado em 16 de fevereiro. “É uma coisa super recente, explodiu muito rápido”, disse o DJ. “Ouço algo e depois já crio na mente. Ai passo minhas ideias para o meu notebook e vou acrescentando as batidas, até ficar do jeito que o paraense gosta”, finalizou o DJ Jr Sales, ao falar sobre processo criativo.

Esses virais na internet não tem uma receita pronta. “Creio que todo mundo já tenha se perguntado de onde surgiu algum conteúdo viral e até mesmo músicas. Os motivos podem ser muitos: desde uma música com composição de fácil memorização, uma melodia divertida de dançar e atualmente, podemos atribuir essa expansão e verbalização às danças e músicas que ficam famosas no Tiktok e consequentemente, nas outras redes sociais”, explicou Andreza Alves, jornalista, mestre em Ciências da Comunicação, pela Universidade do Minho (PT).

A mestre Andreza Alves explica que "as dancinhas também têm contribuído para um consumo mais ativo e próximo das pessoas às músicas e conteúdos que se tornam famosos em uma velocidade que muitas vezes". (Arquivo pessoal)

A mestre afirma que essa união de fatores é capaz de ajudar no processo viral. “As dancinhas também têm contribuído a um consumo mais ativo e próximo das pessoas às músicas e conteúdos que se tornam famosos em uma velocidade que muitas vezes, não conseguimos acompanhar. Assim como as modas podem surgir rapidamente, elas podem desaparecer mais rápido ainda... De qualquer maneira, essas ferramentas virais, podem estimular e reforçar também um marketing viral. Estratégia em que marcas se movimentam para criar mais vínculo e impacto perante aos consumidores”, finalizou Andreza Alves.

