Rodrigo Faro diz que não aguentava mais contar histórias de superação na TV

Durante entrevista para o podcast PodPah, Rodrigo Faro afirmou ter retornado com o quadro "Vai Dar Namoro" em seu programa na Record porque "não aguentava mais" contar histórias de superação. O apresentador explicou ainda que esse tipo de quadro, apesar de "legal", é algo já batido nos programas dominicais e ele queria fazer algo diferente.

Faro pontuou que os quadros com histórias de superação funcionaram e deram audiência, mas sentiu que precisava de mudança. Com a pandemia e a dificuldade de gravar externas, teve a ideia de retomar o icônico quadro que popularizou seu programa na Record ao tentar formar casais.

Segundo o apresentador, "veio a pandemia, ferrou com todos os programas, ninguém podia fazer programa, ninguém podia gravar, ninguém podia fazer mais nada, a gente com dois anos repetindo programa, precisamos voltar com uma novidade, na hora me veio na cabeça, [falei] 'galera, vamos voltar com o vai dar namoro que foi um sucesso no passado. Enquanto está todo mundo fazendo história, vamos parar de fazer, quebrar esse paradigma, e vamos voltar com uma loucura e ver o que acontece", desabafou.

VEJA MAIS