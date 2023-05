Sabrina Sato sobre Zoe em relação a separação com Duda Nagle: 'Criança se adapta'

Sabrina Sato disse que a filha Zoe de 4 anos, se "adapta naturalmente" com a nova estrutura familiar após o fim de seu casamento com Duda Nagle. A apresentadora estava participando de um evento promovido por uma joalheria em São Paulo e falou com o site UOL sobre a melhor forma da criança se adaptar com pais separados.

Segundo a artista, "nada como um dia após o outro. Eu acho que a gente vai vendo como as crianças se adaptam de uma forma muito natural, de uma forma que elas se apropriam mesmo de cada momento, vão vendo, aprendendo, se fortificando e ensinando pra gente também", destacou.

Sabrina ressaltou ainda o mais importante é saber respeitar o tempo da criança. "O mais importante é a gente respeitar a nossa criança, os nossos filhos, é ter esse entendimento de olhar nos olhos, abraçar, explicar, e tem o tempo deles também, e a gente vai fazendo com muito carinho, com muito diálogo".

