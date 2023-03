Após 6 anos, Sabrina Sato anuncia separação com Duda Nagle

Após 6 anos, desde o início do relacionamento, em 2016, Sabrina Sato anuncia a separação com Duda Nagle. A informação foi dada pela apresentadora nas redes sociais. "Este é um comunicado difícil, mas necessário", contou a modelo.

VEJA MAIS

As especulações sobre crises no relacionamento dos dois já haviam surgido há alguns anos. De acordo com o colunista Leo Dias, fontes próximas ao ex-casal afirmaram que o ator teria exigido a guarda compartilhada da filha Zoe.

"Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", comentou Sabrina sobre o assunto.

O desejo de Duda pela guarda compartilhada teria surgido pois ele não deseja visitar a filha somente aos finais de semana. Segundo o colunista, ele ficaria uma quinzena com a criança, enquanto a ex ficaria com os outros 15 dias.

A decisão pelo divórcio teria partido do filho de Leda Nagle, que já estava cansado de lidar com os mesmos problemas há anos. Fontes próximas ao ex-casal contaram que esse motivo teria sido determinante para a separação.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)