Qual BBB Sabrina Sato participou? Veja o antes e depois de Sato no BBB

Antes de se consagrar como apresentadora de televisão, Sabrina Sato integrou o elenco do Big Brother Brasil, na edição de 2003. Na época, a mãe de Zoe, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle, estava com 21 anos e marcou o reality ao engatar um romance com Dhomini, participante e campeão do BBB 3.

Além do romance, Sabrina ficou conhecida pelos brincos que utilizava dentro da casa. Os acessórios eram coloridos, grandes e feitos com pena e viraram tendência entre os fãs do programa. Durante a edição, a apresentadora era vista pelo público como uma participante extrovertida, de risada e sotaque marcantes.

Sabrina foi a oitava eliminada, em um paredão contra Dhomini, seu namorado na época e o campeão da temporada. Com 60% dos votos, a jovem de Penápolis, interior de São Paulo, deixou a terceira edição do Big Brother Brasil. Relembre o momento:

