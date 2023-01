BBB 23: Antes de entrar no programa, Paula Freitas perdoou pai após problemas familiares

Após ter passado dias na Casa de Vidro do "Big Brother Brasil 23", a paraense Paula Freitas foi a escolhida, junto com Gabriel, para integrar o elenco da nova temporada do programa.

Em entrevista para o site do programa, a biomédica contou sobre a sua vida pessoal e revelou que não tinha uma boa relação com o pai durante algum tempo. Segundo ela, as brigas se iniciaram quando a família passou por problemas financeiros e a reconciliação aconteceu depois que Paula entrou para a igreja.

Nas redes sociais, a participante do reality tem vários registros ao lado do pai. "Eu te amo, sua família te ama. Deus tem cuidado de uma forma muito especial do senhor", escreveu ela no Facebook.

A relação se consolidou ao ponto da paraense fazer campanha política para o pai que estava concorrendo para o cargo de vereador, em 2016. Ele não foi eleito.

"A nossa Família tinha como mãe, avó e bisavó uma grande guerreira. A senhora Maria das Dores Freitas, conhecida como Dona Dôra da Cigarreira. Quem não a conhecia? Quando chegava nessa 'época' de política, ela se realizava! Colocava sua mesa e cadeira na porta da loja e por ali ficava politicando. Pedindo votos e mais votos pro seu candidato. Neste ano a sua falta aperta os nossos corações... E eu conto essa história aqui, porque ela era o pilar da nossa união em política e em qualquer outra situação que a vida mandasse... E hoje a nossa família se une pra apresentar o nosso candidato a vereador Serginho", escreveu a confinada.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)