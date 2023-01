Quem entrou no BBB 23: anúncio dos participantes acontece hoje, quinta-feira, 12/01

Quem está no BBB 23? Essa foi umas das principais perguntas das redes sociais hoje, quinta-feira (12/01). O anúncio dos participantes do Big Brother Brasil 23 foi feito pelo apresentador do reality Tadeu Schimidt ao longo da programação da TV Globo. A paraense Paula Freitas foi uma das escolhidas na Casa de Vidro. Veja abaixo a lista de participantes:

Paula Freitas BBB 23

Paula é natural de Jacunda, no Pará e tem 28 anos (Divulgação/Globo)

A paraense de 28 anos, Paula Freitas BBB 23 ,é formada em Biomedicina e é moradora da cidade de Jacundá, no Pará. Essa foi a segunda vez que Paula tentou uma vaga no BBB. Em entrevista ao Gshow, a biomédica disse que, em uma conversa com Deus, soube que conseguiria alcançar o tão sonhado objetivo até 2024, o que a deixou mais otimista na hora de realizar a inscrição. Veja mais abaixo!

Gabriel BBB 23

Gabriel é natural de Ribeirão Preto e tem 24 anos (Divulgação/Globo)

O administrador e modelo Gabriel tem 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Enquanto a mãe o mimava, o pai colocava seus pés no chão. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda. Gabriel foi anunciado como o escolhido da Casa de Vidro para o BBB 23. Veja mais abaixo!

Aline do Rouge BBB 23

Aline tem 41 anos e foi cantora da banda Rouge (Divulgação/Globo)

Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge. Antes da fama, estudou teatro, trabalhou como telefonista e como empregada doméstica para se sustentar. Depois que a banda acabou, se “reencontrou” como atriz de espetáculos musicais. Veja mais abaixo!

Cezar BBB 23

Cezar tem 34 anos e nasceu em Salvador (Divulgação/Globo)

Natural de Salvador, na Bahia, o enfermeiro Cezar tem 34 anos e está solteiro. Atualmente mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Conta que o pai esperava que ele seguisse seus passos na Engenharia, mas que a Enfermagem foi a sua primeira escolha. Depois de formado na faculdade, deixou seu estado apenas com uma mochila nas costas e se mudou para Brasília com o objetivo de melhorar sua realidade financeira. Também já morou no Mato Grosso do Sul a trabalho. Nas redes sociais, costuma compartilhar seu estilo de vida, mas garante que não se trata de ostentar e, sim, de saber aproveitar os momentos. Veja mais abaixo!

Bruna Griphao BBB 23

Bruna tem 23 anos e é atriz (Divulgação/Globo)

A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. De família grega, convive com o idioma dentro de casa, já que todos falam grego, menos ela. “Só quebro pratos”, se diverte. Ainda criança, fez aulas de teatro e começou a atuar em novelas aos dez anos. Foi atleta profissional de natação e salto. Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de ‘Avenida Brasil’. Também integrou o elenco de ‘Malhação Casa Cheia’, na pele da roqueira Giovana. Em 2016, deu vida à órfã Carol em ‘Haja Coração’ e, em 2018, participou da novela ‘Orgulho e Paixão’. Seu trabalho mais recente foi na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, em 2021. Além da atuação, se arrisca em outros campos da arte: desenha, pinta e canta. Veja mais abaixo!

Gustavo BBB 23

Gustavo, tem 27 anos e é fazendeiro (Divulgação/Globo)

O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. Começou a trabalhar muito cedo. Ainda na adolescência, quando decidiu ir morar com o irmão em Primavera do Leste, em uma tentativa de mudar de vida, precisou fazer de tudo um pouco. Trabalhou por cinco anos como pedreiro e, com o dinheiro que reuniu, abriu uma empresa no ramo da Construção Civil. Pouco tempo depois, seus pais também se mudaram para a cidade e, hoje, todos trabalham juntos na fazenda da família. Conta que são muito unidos e que sempre teve o apoio dos pais em tudo, por isso é capaz de fazer qualquer coisa por eles. Veja mais abaixo!