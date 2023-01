Aline Wirley, ex-Rouge, integra o time do Camarote do BBB 23

Aline Wirley tem 41 anos, nasceu na cidade de São Paulo e foi criada em Cachoeira Paulista, no mesmo estado. Hoje mora no Rio de Janeiro, é casada e tem um filho. Em 2002, depois de vencer um reality musical, tornou-se uma das integrantes da banda Rouge. Antes da fama, estudou teatro, trabalhou como telefonista e como empregada doméstica para se sustentar. Depois que a banda acabou, se “reencontrou” como atriz de espetáculos musicais.

Desde 2008, participa de grandes montagens da Broadway e de peças brasileiras, e acumula trabalhos no teatro, na TV e no cinema. Em 2022, participou da segunda temporada do ‘The Masked Singer Brasil’ e, recentemente, uma reunião do Rouge mobilizou uma legião de fãs, que lotou os shows da banda. “Eu virei, sou e sempre vou ser uma Rouge”, comenta.

VEJA MAIS

Intensa, efusiva, tagarela e espalhafatosa

Aline afirma ser uma pessoa intensa, efusiva, tagarela e espalhafatosa, e avisa que não passa despercebida. Além disso, diz ser uma mulher muito resiliente e de muita luz. “Gosto de gente, gosto de viver, gosto de ser feliz, de tomar bons drinks, dar risada, de dançar...”, confessa. Conta que se irrita com o olhar superficial sobre as coisas e deseja que o público tenha a chance de conhecê-la profundamente nessa experiência que considera uma das grandes oportunidades de sua vida.

A “menina do Ragatanga”, como se intitula, afirma que é uma ótima jogadora e quer usar o BBB para mostrar todas as suas facetas. Confessa que tem muitos medos, mas garante que não vai deixar de viver tudo o que tiver que viver lá dentro. “Eu estou prestes a entrar no maior programa do país por conta do Rouge”, declara, emocionada, lembrando da antiga banda.