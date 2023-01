BBB 23: Paula Freitas e Gabriel são os escolhidos da Casa de Vidro

A paraense Paula Freitas e o paulista Gabriel Tavares são os participantes escolhidos da Casa de Vidro para o BBB 23. O anúncio foi feito ao vivo, às 10h25, pelo apresentador do reality, Tadeu Schimidt.

A dupla foi escolhida pelo público para sair da Casa de Vidro direto para a casa mais vigiada do Brasil. Gabriel recebeu 64,60% dos votos do público, já Paula ficou com 60,55%. Manoel e Giovanna, que também estavam na disputa, receberam 35,40% e 39,45% dos votos respectivamente.

Quem são os escolhidos da Casa de Vidro do BBB 23?

Gabriel Tavares é administrador e modelo, de 24 anos e é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Cresceu com pais separados, mas que sempre tiveram uma boa relação. Enquanto a mãe o mimava, o pai colocava seus pés no chão. Fez faculdade de Administração em São Paulo, mas com o tempo percebeu que o mundo “terno e gravata” não era para ele. Na pandemia, passou um período no interior e resolveu “virar a chave”. Mudou-se para Florianópolis, começou a investir na carreira de modelo e hoje, além da profissão, administra alguns imóveis da família para complementar a renda.

Paula Freitas é natural de Jacundá, no Pará, a biomédica tem 28 anos e trabalha em um laboratório de análises clínicas de sua cidade. Teve uma infância permeada por boas lembranças nas ruas da pequena Jacundá. Aos 16 anos, saiu da cidade para estudar em Goiânia e, aos 20, voltou para a terra natal em função das responsabilidades que tinha em casa. Tem muito orgulho de sempre ter cuidado da mãe e de ter pagado a faculdade do irmão. Depois de um namoro de seis anos, está curtindo a solteirice.

A lista completa dos participantes do reality show será divulgada ainda hoje. Na noite de ontem, Boninho deu um spoiler e mostrou as fotos dos pés dos confinado