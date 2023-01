Paula Freitas, do BBB 23: quem é a paraense escolhida na Casa de Vidro

A participante Paula Freitas, paraense de Jacundá, foi a escolhida pelo público para entrar no BBB 23. Além dela, o paulista Gabriel também vai integrar o reality. Eles foram selecionados pela Casa de Vidro.

Quem é Paula Freitas?

A paraense de 28 anos é formada em Biomedicina e é moradora da cidade de Jacundá, no Pará. Essa foi a segunda vez que Paula tentou uma vaga no BBB. Em entrevista ao Gshow, a biomédica disse que, em uma conversa com Deus, soube que conseguiria alcançar o tão sonhado objetivo até 2024, o que a deixou mais otimista na hora de realizar a inscrição.

Trajetória

A vida da paraense teve muitos altos e baixos. Na infância, Paula diz que sempre teve de tudo, desde estudar em escolas particulares a ter os celulares que eram lançamento. Foi na adolescência que ela precisou enfrentar a fase difícil ao lado da mãe, quando o pai acumulou dívidas e a família perdeu todo o dinheiro que tinham.

"Chegou um momento em que a gente perdeu tudo por causa do meu pai. Faltou comida na mesa. Foi crescendo um monte de dívidas surreais e a vida mudou."

Paula saiu de casa para estudar Biomedicina em Goiânia. Ao concluir a graduação, a paraense retornou a Jacundá e conseguiu um emprego em sua área de formação. Trabalhando como funcionária pública há oito anos, a jovem diz que o emprego ajudou a mudar a qualidade de vida da família.

“Comecei a pagar a faculdade do meu irmão; ele começou a trabalhar. Eu e ele viramos o pai e a mãe. E, hoje, quem sustenta minha mãe sou eu”, explicou ao Gshow.

Sonho em entrar no BBB

Com as brigas constantes dentro de casa entre os pais, a paraense buscou a igreja como refúgio, porque, segundo ela, era o lugar onde encontrava paz e que a ajudou a perdoar as falhas do pai.

O desejo de entrar na casa mais vigiada do Brasil sempre fez parte da vida de Paula, o que a fez se afastar de algumas pessoas que não apoiavam sua decisão. Para seguir com o sonho, a biomédica precisou se afastar da igreja e de outras pessoas do seu círculo social e, após isso, decidiu focar em si, no trabalho e em seus objetivos.

Torcida

Na apresentação, a paraense se mostrou determinada em ir até o fim e conseguir o prêmio milionário do BBB23. Paula diz que é falante, alegre e “não faz a linha certinha”. Ainda segundo ela, também é muito exigente e pode mudar de humor ao se sentir incomodada.

Nas redes sociais, muitos internautas se encantaram com o jeito sincero de Paula e desejam que ela consiga a vaga para entrar na edição deste ano. “Energia boa. Precisamos de representantes assim alegres igual o nosso povo. Torcer pra ela entrar no programa”, escreveu um.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali e Tainá Cavalcante)