BBB 23 terá casa de vidro antes do início do reality, diz Ana Maria Braga

Durante o programa "Mais Você" desta sexta-feira (16), a apresentadora Ana Maria Braga confirmou que a nova edição do "Big Brother Brasil" terá novamente a famosa casa de vidro. No entanto, pela primeira vez na história do reality, será instalada antes do início do jogo.

O spoiler foi dado em primeira mão pela apresentadora Ana Maria Braga, que ainda contou que a atração terá uma função determinante no time final de moradores, mas sem exemplificar o que será. A casa será montada em um shopping center, como de costume, e seus habitante poderão ser vistos por qualquer um que passar pelo local.

O BBB 23 está previsto para começar no dia 16 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt. Nas novidades da temporada, a que mais se destaca é o valor do prêmio final, que pode mudar ao longo do reality.

Entre as celebridades cotadas para a nova edição, a influenciadora Dora Figueiredo, o cantor Lucas Lucco e a atriz Bruna Griphao integram a lista de possíveis nomes para o time Camarote.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)