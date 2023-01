Casa de Vidro do BBB 23: onde fica Jacundá, no Pará? Conheça a cidade onde mora Paula Freitas

A jovem paraense Paula Freitas, de 28 anos, está na Casa de Vidro do BBB 23, que selecionará uma pessoa para entrar na edição de 2023 do reality Global. O que muitos querem saber, além de um pouco mais da vida da moça, é onde fica a cidade de Jacundá, no Pará.

Com um pouco mais de 50 mil habitantes, de acordo com dados de 2022 fornecidos pelo IBGE, o município do sudeste paraense conta com uma população masculina de 25.769. Já as mulheres são 25.591 na cidade. Ao todo, moral na zona urbana 45.702 pessoas e na área rural 5.673.

Município de Jacundá, no sudeste paraense

Conheça um pouco da História de Jacundá

Antes pertencente ao município de Marabá e depois de Itupiranga, Jacundá foi emancipada no início da década de 1960. Até então, a cidade era apenas um vilarejo, chamado de "Arraia" e surgiu no ano de 1915 por iniciativa de um coronel que era integrante de um grupo que imigrou de Goiás para o Pará em 1894.

Moradores da antiga Jacundá, então localizada às margens do Rio Tocantins, viviam basicamente de produtos que produziam individualmente, da pesca, da criação de gado e da agricultura familiar, predominantemente das culturas de mandioca, feijão e arroz.

Onde ir em Jacundá

Balneário Chico Mineiro

Para quem deseja realizar eventos ou somente tomar um banho de igarapé, o balneário Chico Mineiro é uma opção de lazer na cidade do sudeste paraense.

O balneário fica localizado na avenida Cristo Rei, em Jacundá, e é uma ótima opção para relaxar (Reprodução/Facebook)

Praça Inácio Pinto

Localizada no centro da cidade, a praça fica a 800 metros do terminal rodoviário de Jacundá e conta com um parque para crianças, bancos e espaços para passear e conversar com amigos e familiares.

O local fica a quatro quarteirões de distância da avenida Cristo Rei, principal rua do município (Reprodução/Redes Sociais)

Qual a distância de Jacundá para Belém?

A distância da capital paraense para Jacundá é de 450Km, uma viagem de carro até lá dura, em média, 7h via PA-475.