BBB 23: Paula Freitas ganha 100 mil seguidores no Instagram e torcida de famosos

Às 10h40 eram 11 mil seguidores, após duas horas, ela já ganhou mais de 100 mil novos seguidores só no Instagram. Paula Freitas, a paraense que disputa uma vaga na casa do Big Brother Brasil 23, conquistou a maioria do público apenas nas primeiras horas da Casa de Vidro.

VEJA MAIS

Mostrando uma simpatia na medida exata, a jovem de Jacundá, já coleciona elogios e torcida. Ela tem recebido, não só no seu perfil no Instagram, mas também em outros perfis que postaram sobre a Casa de Vidro, os mais diversos comentários de apoio.

“Começou meu período de falar da vida alheia….e todo mundo sabe q eu amo! Já quero Paula e Manoel no elenco principal! #bbb #bbb23 #casadevidro”, escreveu Tia Má, no seu perfil no Instagram.

“Paula e Manuel tem que entrar #BBB23”, escreveu Gleici Damasceno, campeã do BBB 18.

“Sucesso pra Paula, o Brasil precisa conhecer uma Paraense do interior. Ela é uma querida”, disse outro internauta.

“Se a Paula não entrar vai ser a maior injustiça das casas de vidro #BBB23”, escreveu no Twitter a influenciadora Dora Figueiredo.

Veja alguns Tweets: