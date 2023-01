BBB 23: Paraense de Jacundá entra na Casa de Vidro e disputa preferência do público; confira

O BBB 23 pode ter uma paraense confirmada. Nesta terça-feira (10), a participante Paula, da cidade de Jacundá, entrou na Casa de Vidro, em um shopping, e agora disputará a preferência do público para efetivamente entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Paula, 28 anos, é do sudeste paraense. Ela é estudante de biomedicina e revelou que essa é a segunda vez que tenta entrar no reality. Eufórica, Paula já mostrava simpatia com o público.

“Sou paraense, mas filha de nordestino”, disse Paula, nos primeiros minutos dentro da Casa de Vidro.

Sobre a possibilidade de casal na casa, ela foi taxativa: “Não quero nem saber de homem na minha vida. Atrapalha o jogo, preciso de dinheiro”.

Casa de Vidro: como votar?

Para deixar a paraense entrar na casa do BBB 23 é necessário entrar no aplicativo do Gshow e votar na candidata.