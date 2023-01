Marília, do BBB 23, é maquiadora e está no grupo Pipoca

Confirmada no grupo pipoca do "Big Brother Brasil 23", a maquiadora e influenciadora Marília tem 32 anos, é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas mora em Osasco, São Paulo. Conta que vem de uma família humilde e, por isso, sua vida sempre foi bastante difícil financeiramente. Depois da separação dos pais, ela e o irmão foram criados apenas pela mãe, a quem considera uma rainha. Casou-se aos 19 anos e orgulha-se de seu marido ser o principal incentivador dos seus sonhos. “Sou casada e sou feliz”, avisa. Graças ao apoio dele, tornou-se maquiadora profissional e hoje utiliza a maquiagem para falar com mulheres sobre empoderamento feminino. Morando em São Paulo, além de oferecer treinamentos online, viaja pelo país dando palestras e workshops sobre o assunto.

Bem-humorada, mas boa de briga

Marília se considera destemida, bem-humorada e engraçada, “porém, quando tem treta eu não calo a minha boquinha, não”, acrescenta ela, que também revela ser muito intensa. “Desde criança, pareço um autofalante”, brinca sobre o fato de não conseguir falar baixo.

Provocativa

Também aponta ser alguém que se entrega de corpo e alma a tudo que se propõe a fazer, e diz que é muito leal e verdadeira em suas relações. Mas, se necessário, deixa transparecer características como ser debochada e gostar de provocar, que também podem estar na sua personalidade durante o confinamento.

Apaixonada pelo BBB

Para ela, o Big Brother Brasil é mais que um reality: “Eu sempre acompanhei e amei o BBB. É um programa que admiro e gosto, um amor roxo, tremendo, na minha vida”, declara. Ela adianta que quer mostrar no jogo que é uma mulher de fibra e muito forte, e que pretende se esbaldar nas festas do programa.