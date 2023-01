Cezar, do BBB 23, é enfermeiro e foi escolhido para o grupo Pipoca

Natural de Salvador, na Bahia, o enfermeiro Cezar tem 34 anos e está solteiro. Atualmente mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Conta que o pai esperava que ele seguisse seus passos na Engenharia, mas que a Enfermagem foi a sua primeira escolha. Depois de formado na faculdade, deixou seu estado apenas com uma mochila nas costas e se mudou para Brasília com o objetivo de melhorar sua realidade financeira. Também já morou no Mato Grosso do Sul a trabalho. Nas redes sociais, costuma compartilhar seu estilo de vida, mas garante que não se trata de ostentar e, sim, de saber aproveitar os momentos.

"Bebo, danço, meto o louco..."

Cezar gosta de passear de lancha e de praticar wakeboard nas horas vagas, mas ressalta que ama mesmo viajar. Considera-se espontâneo, divertido e brincalhão. Diz que faz o estilo “louco do rolê”, mas que também tem seu lado romântico e sonhador.

“Eu bebo, danço, meto o louco... sou pau para toda obra”, descreve ele, que acredita que vai representar muitos espectadores dentro do BBB.

“Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”. Afirma que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.

Não vai fazer média

Está no ‘Big Brother Brasil’ para ganhar o prêmio e anuncia que não vai fazer média com ninguém. Mas também quer se divertir: “Vamos comemorar o carnaval na casa! Como todo bom baiano, vou naquele clima de sorriso, paquera e agito”.