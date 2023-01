Sarah, do BBB 23, é psicóloga e faz parte do time Pipoca

Confirmada no grupo pipoca do "Big Brother Brasil 23", a psicóloga e analista de Diversidade, Sarah Aline tem 25 anos e é de Osasco, em São Paulo. Cresceu em um lar cristão de pais missionários que visitavam unidades de detenção de menores infratores cantando rap e dando uma nova visão de mundo para os jovens. Foi quando teve seu primeiro contato com o mundo das artes, pelo qual é fascinada. Teve muitos empregos para conseguir custear a faculdade de Psicologia e, hoje, orgulha-se de morar sozinha no apartamento que montou com tudo o que gosta graças ao próprio trabalho.

INTENSA E GOSTA DE FOFOCA

Sarah diz que tem facilidade de se aproximar das pessoas, mas que é seletiva para relações profundas. Conta que é desastrada, o que por vezes a atrapalha, mas que é muito responsável. Revela ser uma pessoa intensa, que fala bastante e que não dispensa uma boa fofoca: “As fofoquinhas edificam meu ser”, brinca.

GARANTE VANTAGEM NO JOGO

Aponta a ótima memória como uma possível vantagem no jogo ou mesmo na hora de falar o que precisar durante uma discussão. Adora ir a festas e dançar, e assume que sabe todos os passinhos da moda. Solteira, conta que o amor é seu ponto fraco: “Quando me apaixono, saio do encontro já pensando no nome dos nossos filhos”.

TOPA TUDO PELO 1º LUGAR

A paulista quer mostrar sua personalidade no jogo sem desperdiçar a chance de chegar ao primeiro lugar do ‘Big Brother Brasil’; vai se jogar de cabeça nesta experiência: “O BBB é o sonho da minha vida. Para mim, vale tudo pelo prêmio. Não tem como não ser assim”, avisa aos concorrentes.