BBB 23: Antes de anúncio da Globo, equipe de MC Guimê divulga suposto vídeo dele para o reality

Nesta quinta-feira (12), a Globo está divulgando os nomes dos participantes da temporada do "Big Brother Brasil 23". No total, serão 20 confinados no programa e a expectativa nas redes sociais cresce a cada anúncio de um novo participante. Um fato que pegou muitos de surpresa foi um vídeo divulgado no perfil do MC Guimê, onde sugere que ele seria um dos participantes. A divulgação ocorreu antes de qualquer anúncio da emissora.

VEJA MAIS

Assista:

No vídeo, que é uma publicidade, o funkeiro aparece conversando com "ele mesmo" sobre a sua suposta ida ao reality. Até o momento, não foi confirmada a entrada dele. A especulação de muitos é que, se realmente ele está confinado, o vídeo poderia causar a expulsão de Guimê antes mesmo dele entrar na casa mais vigiada do Brasil.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)